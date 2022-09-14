Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından 30 iş makinesiyle Van Gölü’nde yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 8 bin metreküp dip çamuru temizlendi.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından 30 iş makinesiyle Van Gölü’nde yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 8 bin metreküp dip çamuru temizlendi.

Van Gölü’nde kötü koku ve görüntüye sebep olan dip çamurunu temizleme çalışmaları, Van Gölü Eylem Planı çerçevesinde sürdürülüyor. Türkiye’nin en büyük sodalı gölü olan Van Gölü’nün Bitlis’in Tatvan ilçe sahilinde yapılan kıyı temizliği tüm hızıyla devam ediyor. Gölün yaklaşık 8 kilometrelik sahil bandında kamyon ve ekskavatörlerle dip çamuru temizliğini sürdüren Tatvan Belediyesi, ağustos ayından bu yana 8 bin metreküp balçık çıkardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyleyerek, “Van Gölü kıyı çalışmamız üç sene önce başladı. Van Gölü Eylem Planı’yla başlayan programımız, geçen sene Van’da yapılan sempozyumla Emine Erdoğan’ın himayelerine alınmıştı. Orada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’un da katılımıyla düzenlenen programla Van Gölü’nde dip çamuru temizliğine başlanıldı ve akabinde burada bir fizibilite çalışması yapıldı. Bu sene de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın Tatvan ziyaretinde kıyı alanını gösterdik. Buradaki çalışmaya hızlı ve seviyeli bir şekilde başlama talimatı verildi. Dört bakanımızla başlayan programımıza Tatvan sahilinde bulunan Van Gölü iskelemiz ile iki iskele arasında başladık. İlk etapta doluluk oranına göre kıyıdan 100 metre uzunluğa dolgu yapılarak girilip, 100 metre dip temizliği yapılmakta. Farklı derinliklerde temizlik yapıldı. Temiz kumu bulana kadar çalışma yapıyoruz. Şu an 30’a yakın araçla takviyemiz var. Kamyonlarla ve farklı model ekskavatörlerle çalışmamız var. Devlet Su İşleri (DSİ) kanalıyla da ikinci ekskavatör ilave edilecek. Akabinde sipariş ettiğimiz üçüncü bir ekskavatör ile makine ekipman sayımızı arttırıyoruz. Kamyon sayımızı arttırıyoruz. 7 kilometrelik bir uzunluk var ve yaklaşık 100 metre derinlikte. Bununla beraber arıtma tam aktif olarak çalıştırılıyor” dedi.

Van Gölü kıyı kenarındaki ahırların gölü kirletmemesi için çalışmalara başlandığını belirten Başkan Geylani, “Aynı zamanda en büyük kirliliğe sebep olan kıyı kenarındaki ahırlarla ilgili çalışmamız başladı. Büyükbaş hayvan ahırlarının fizibiliteleri ve tespitleri yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüz ve valilik çerçevesinde yürüttüğümüz komisyonlarla Tatvan ile Van Gölü’ne kıyısı olan bütün alanlarda ve direkt akıntısı Van Gölü’ne olan bütün ahırlar da kaldırılacak. Bir yandan dip temizliği yaparken bir yandan da kirliliğe sebep olan bütün unsurları bertaraf ediyoruz” ifadelerini kullandı.