“Bir yüzden sevgi çıkarılabilir mi ya da bir yüze sevgi eklenebilir mi?” Tiyatrogerçek’ten sevmek ve çalışmak üzerine kurulu bir hayat hikayesi... Bir portre..." mottosuyla anlatılan Vincent Van Gogh’un hikayesi, Bursalı sanatseverler ile buluşturuldu.

“Bir yüzden sevgi çıkarılabilir mi ya da bir yüze sevgi eklenebilir mi?” Tiyatrogerçek’ten sevmek ve çalışmak üzerine kurulu bir hayat hikayesi... Bir portre..." mottosuyla anlatılan Vincent Van Gogh’un hikayesi, Bursalı sanatseverler ile buluşturuldu.

İstanbul Temasa Tiyatrosu’nun düzenlediği ve Hakan Gerçek’in 13 yıldır sahnelediği tek kişilik gösterisiyle birlikte Bursalılara sunduğu oyun büyük beğeni topladı. Nazım Hikmet Kültürevi’ndeki oyun kapalı gişe oynanırken, Bursalı sanatseverler kendilerini Van Gogh’un özel dünyasında buldu. Van Gogh’un yaşadıklarının konu edildiği oyunda resme başlayışından intiharına kadar geçen süre aktarılırken, performans sonrası Hakan Gerçek, Bursalılar tarafından ayakta alkışlandı.