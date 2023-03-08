Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremlerin yaşandığı illerde yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremlerin yaşandığı illerde yaraların sarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü harekete geçti. Depremin olduğu günden bu yana deprem bölgesine her hafta bir kafile olmak üzere toplamda 6 kafile ile 250 personel görevlendiren Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde yemek, ulaşım hizmetleri ile birlikte çocuklarla ilgilenerek moral bulmalarını sağlamaya devam ediyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ayrıca "yurdumuz evinizdir" sloganıyla kapılarını açtığı yurtlarda Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’dan gelen toplam 918 depremzedeyi de misafir ediyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileğinde bulunarak, “Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak elimizden gelen ne varsa canla başla çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Gençlik lideri ve uzmanlarımızın olduğu bir grup çalışma arkadaşlarımız Malatya ilimizdeki arama kurtarma çalışmalarında yer alırken, bir grup arkadaşımız ise yemekhane ve ulaşım hizmetlerini sağlıyor. Müdürlüğümüzce Malatya’da kurulan etkinlik çadırımızda görev alan gençlik liderlerimiz, çocuklarımıza yönelik düzenledikleri birçok farklı oyun ve etkinliklerle onların güzel bir gün geçirmelerini sağlıyorlar. Etkinlik çadırımızda görev alan psikososyal çalışmacılarımız da her yaş grubu için hazırladıkları çalışma programları ile çocuklarımıza psikososyal destek hizmeti sunmaya devam ediyor. Müdürlüğümüz bünyesinde vatandaşlarımızın da büyük bir duyarlılık göstererek yolladıkları yardım malzemelerini Tuşba Gençlik Merkezimizde toplayarak Malatya ve Adıyaman illerimizdeki depremzedelerimize bizzat götürerek teslim ettik” dedi.