Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, gençlik merkezleri liderleri ve gönülleri tarafından ’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle merkez ve ilçelerde bulunan camilerde temizlik yaptılar.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, gençlik merkezleri liderleri ve gönülleri tarafından ’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle merkez ve ilçelerde bulunan camilerde temizlik yaptılar.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiiler ve Din Görevlileri Haftası Van’da gençler tarafından örnek bir şekilde kutlandı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Süphan, Çaldıran ve Van Gölü Gençlik merkezleri tarafından ’Camiler ve Din Görevlileri Haftası’ münasebetiyle merkez ve ilçelerde birçok farklı kutlama etkinliği düzenlendi. Gençlik Merkezi Liderleri ve gönüllü gençleri Özalp ilçesindeki Yunkuşak Camii, Van YYÜ Kampüsünde Merkez Camii, Gürpınar ilçesindeki Merkez Camii ile Erciş ilçesindeki Kara Yusuf Paşa Camiinin temizliğini gerçekleştirip gül suyu ve lokum ikramında bulundular. Bir yandan elektrik süpürgesi ile camiinin halılarını temizleyen gençler bir yandan da temizlik bezleri ile camii camlarını ve eşyalarını sildiler. Bu haftayı farklı bir şekilde kutlamak isteyip tüm gençlere örnek olmak istediklerini belirten gençlik lideri Ömer Akonaç; “Bu hafta Camiiler ve Din Görevlileri haftası. Bizler de Van Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve gönüllü gençlerimizle bir araya gelip camii temizliği yaptık. Gönüllü olarak güzel bir etkinlik yaptık" dedi.

Haftayı anlamına uygun kutlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten gençlik liderlerinden Saime Ertan Yılmaz ise; “Arkadaşlarımız ile birlikte bu haftayı kutlamak için ilimizin birçok farklı Camisinde buluştuk. Camii’nin temizliğini gerçekleştirip tüm genç arkadaşlara örnek olmaya çalıştık. Bu önemli haftada yaptığımız temizlik çalışması ile bir farkındalık oluşturmayı amaçladık” diye konuştu.

Gençlerin yaptıkları çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ise “Ülkemizde 1-7 Ekim tarihleri arasında Camiiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanıyor. Bizlerde Van Gençlik Merkezleri olarak bu haftayı kutlamak için bir etkinlik planladık. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğümüzün destekleriyle İpekyolu, Tuşba, Özalp, Erciş, Çaldıran, Gürpınar ve Edremit ilçelerimizde bulunan 6 Caminin temizliğini gençlik merkezimizdeki gençlik lideri ve gönüllü gençlerimiz gelip yaptılar. Milli ve manevi duyguların gençlere öğretilmesinde din görevlileri çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Camiler sadece ibadethane değil, aynı zamanda sosyal hayatın içerisinde de yer alan eğitim ve kültürel hayatın çok canlı bir şekilde yaşandığı merkezlerdir. Van Gençlik Merkezleri çalışanları ve gönüllü gençleri sosyal sorumluluk örneği gösterip herkese örnek olmuşlardır” diye konuştu.