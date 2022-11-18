Van’ın önde gelen yerel marketlerinde Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, “2023 yılı, Türkiye’nin çığır atladığı, kabuğunu yırttığı yıl olacak” dedi.

Van’ın önde gelen yerel marketlerinde Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, “2023 yılı, Türkiye’nin çığır atladığı, kabuğunu yırttığı yıl olacak” dedi.

2022 yılının Van açısından genelde pandemi sürecinin acılarıyla geçtiğini ifade eden Başkan Avcı, kent olarak ekonomik kriz çabasıyla mücadele ettiklerini söyledi. 2022 yılının genelde tüketime dayalı bir yıl olarak geçtiğini belirten Avcı, “Birçok iş yerinin kapalı olması, üretimin olmaması, sadece tüketimin olması ve işsizliğin pandemi sürecinde çoğalmasından dolayı Van, ekonomik sıkıntılarını 2022’ye devretti. Büyük ekonomi sıkıntılarının 2022 yılında patlaması, Van için daha büyük bir yara açtı. Van, Türkiye’nin en ücra köşesinde, sadece İran turizminden istifade eden bir il oldu. 2022 yılı İran turizmi açısından çok kıymetliydi. İran turizmi olmasaydı, Van esnafı büyük sıkıntılar yaşayacaktı ve belki bugün açık olan esnafımız kapalı olacak, tabelalar değişecekti. Bu nedenle İran turizmi gerçekten çok kıymetliydi. Büyük faydaları, büyük katkıları oldu. Onun için Van olarak İran turizmine sahip çıkmamız lazım. Kapıköy’deki sınır ticaretinin 7-24 açık olması, Van için büyük fayda sağlayacak. Ancak gerek Van bürokrasisi gerekse Van’ın Ankara lobisinin bunu başarması lazım” dedi.

"Van’da STK düzeyinde bir konseyin oluşması lazım"

Artık Van’ın dinamiklerinin, iş insanlarının kısacası Van’daki herkesin elini taşın altına koyması gerektiğinin altını çizen Avcı, “Artık Van’da yaşayan her insan 2022 yılını ve öncesini değerlendirip, Van için ne yapabilirimin muhasebesini yapması lazım. Üreten bir Van, katma değeri olan bir Van’ın olması için herkesin bir şeyler yapması lazım. Van’da böyle bir konseyin oluşması lazım. Bu konseyin bireysel değil ama STK’lar düzeyinde ve farklı iş kategorilerinin birleşmesinden kaynaklı üretime geçmesi lazım. Çünkü bireysel üretim, Van’da çok zor. Gerek güç gerek kurumsallık gerek fikir ve üreten bir Van’ın olması açısından bireysel hareketler çok zayıf kalıyor. Kesinlikle 2023 yılında işbirliği, fikir birliği ve büyük iş ortaklıklarıyla büyük projelere imza atılması elzemdir. Bu manada Van’a bu şekil değer katılabilir” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de ırkçılık fikirlerinin uzak olması lazım"

Türkiye’nin ekonomi olarak zayıfladığını kabul etmediklerine de vurgu yapan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kesinlikle yatırımın ve projelerin olduğunu görüyoruz. Bunun da 2023’te çıkacağını biliyoruz. Yani 2023 yılının Türkiye geneli ekonomi, sosyal, siyasal, iktisadi ve istihdam için güzel bir yıl olacağını düşünüyoruz. Bu manada Türkiye topraklarında yaşayan bütün halkın, sığınacak başka hiç kimsemizin olmadığını bilerek kenetlenmesi lazım. Türkiye’de artık ırkçılık fikirlerinden uzak kalıp, milli olan ve mili olmayan düşünceye sahip olmak lazım. ‘Bu vatan benim, bu toprak, bu bayrak, bu halk benim’ diyenler ve üretenler milli olacak. Türkiye’ye zarar veren ve bu düşünceleri içerisinde barındıran, Türkiye’yi ekonomik olarak çökerten, siyasi menfaati için ülkeye zarar verenleri artık bu halkın görmesi lazım. Dolayısıyla 2023 yılı Türkiye’nin çığır atladığı, kabuğunu yırttığı bir yıl olacak. İnşallah Van için de böyle olur. Tabi Van’ın öyle olması için; bu düşüncelere sahip olmamız, nefsi hareket etmememiz lazım. Bu manada ben tüm STK’ları kardeşlik ruhu, birliktelik ruhu ve ortak paydamız Van manasında Van’a hizmet etmeye davet ediyorum.”

Roka AVM’nin 300 personeli ile Van halkına hizmet verdiğini de sözlerine ekleyen Avcı, “Bizim başka ülkemiz olmadığı gibi başka Van’ımız da yok. Van halkı her şeyin en iyisine layıktır. Roka marketler olarak Van halkına hizmet vermekten çok mutluyuz, çok gururluyuz ve çok onurluyuz” diye konuştu.