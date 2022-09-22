Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Van eski Valisi Mehmet Emin Bilmez, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’e taziye ziyaretinde bulundu.

Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Van eski Valisi Mehmet Emin Bilmez, İhlas Haber Ajansı (İHA) Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’e taziye ziyaretinde bulundu.

Vali-Mülkiye Başmüfettişi, Van eski Valisi Mehmet Emin Bilmez, kalp yetmezliğinden dolayı 17 Ağustos 2022 tarihinde eşini kaybeden İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz’ü bürosunda ziyaret ederek başsağlığında bulundu. Uzun süre eşinin tedavisi için gösterdiği çabaya şahitlik ettiğini ifade eden Vali Bilmez, “Allah mekanını cennet eylesin, kabri nurla dolsun İnşallah. Tekrardan başınız sağolsun, Allah sizlere Sabr-ı cemil ihsan eylesin” dedi.

Akyüz ise, Van eski Valisi Bilmez’in ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.