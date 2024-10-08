Van'ın Erciş ilçesinde lise öğrencileri, Gazze'deki çocuklar yararına kermes düzenledi.VAN (İGFA) - Van Erciş İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Kaymakamlık öncülüğünde organize edilen kermeste ailelerinin yaptığı pasta ve yemek çeşitlerini satışa sundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler dilek balonlarını da havaya uçurdu.

Öğrencilerden Ufuk Merve Yılmaz, kermes hakkında yaptığı değerlendirmede, tüm arkadaşlarıyla birlikte Filistin'deki zulmün bitmesini istediklerini ifade etti. Yılmaz, "Dualarımızla onların yanındayız. Dilek balonları uçurduk. Gazze'nin özgür kalmasını istedik. Umarım dileklerimiz ve dualarımız kabul olur. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Öğrencilerden Ahsen İşleyen de "Kermeste elde ettiğimiz geliri Filistin'deki kardeşlerimize bağışlayacağız. Filistin'de İsrail'in yaptığı soykırımı lanetliyoruz. Kardeşlerimiz bir an önce kurtulacak inşallah." dedi.

Kermeste öğrenciler, Gazze ile ilgili çizdikleri resimleri de sergiledi.