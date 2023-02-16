Van Valiliği koordinasyonunda Malatya’da barınma ortamı oluşturmak amacıyla kurulumuna başlanan konteyner kent hızla tamamlanıyor.

Van Valiliği koordinasyonunda Malatya’da barınma ortamı oluşturmak amacıyla kurulumuna başlanan konteyner kent hızla tamamlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Malatya’ya giderek vatandaşların acılarına ortak olan Van ekipleri, hayatın normale dönmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Van Valiliği koordinasyonunda birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde yaraların en kısa sürede sarılması için yürütülen çalışmalarda, depremden etkilenen vatandaşlara daha rahat bir barınma ortamı oluşturmak amacıyla kurulumuna başlanan konteyner kent hızla tamamlanıyor.

Van Valisi Ozan Balcı, konteyner kentte çalışan işçileri ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Altyapısı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ve Van’dan gelen ekipler tarafından yapılan konteyner kentte, her türlü sosyal alanların da oluşturulması için çalışma başlatıldı. İletişimin daha iyi sağlanması için baz istasyonlarının da güçlendirildiği konteyner kentin en kısa zamanda tamamlanarak depremden etkilenen vatandaşlara açılması planlanıyor.