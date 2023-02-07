Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bir depremzede sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında bir depremzede sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

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Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sevindirici haberin Malatya’nın Hamidiye Mahallesi Özdemir Sokak’ta saat 02.25’te geldiği duyuruldu. Açıklamada, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem afeti sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına devam eden ekiplerimiz, bir vatandaşımızı daha canlı olarak enkazdan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etmişlerdir” denildi.