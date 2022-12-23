Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 11 öğretim üyesi kadrosu açıldığını söyledi.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 11 öğretim üyesi kadrosu açıldığını söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye olarak hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi için son 2 hafta içerisinde 2 doçent ve 9 doktor öğretim üyesi olmak üzere 11 öğretim üyesi kadrosu açıldı. Hastane içerisinde klinikleri kurup daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına çalışmalarını sürdüren Van İl Sağlık Müdürlüğü ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi, bu sürecin daha ileri gitmesi adına gereken çalışmalara devam ediyor.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, önümüzdeki günlerde yeni kadroların açılması için gereken başvuruları ve görüşmeleri yaptıklarını belirterek, “Desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e teşekkür ederim” dedi.