Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER), kentteki turizmcilerle birlikte Kuzey Irak’ın Duhok kentinde düzenlenen turizm fuarına katıldı.

Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER), kentteki turizmcilerle birlikte Kuzey Irak’ın Duhok kentinde düzenlenen turizm fuarına katıldı.

Kuzey Irak’ta 26-29 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Duhok Turizm Fuarı’na VAHATUDER öncülüğünde katılan turizm sektörleri; Van’ın tarihi, doğal, kültürel değerlerinin yanı sıra sağlık, inanç ve diğer turizm potansiyeline ilişkin tanıtımlar gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir, kadim kültürü ve sahip olduğu doğal değerlerin tanıtıldığı Van standının fuar boyunca en çok ilgi gören stant olduğunu belirterek, “26-29 Eylül tarihleri arasında Kuzey Irak Dohuk Turizm Fuarına katılarak Van’ımızın değerlerini tanıttık. Bunun yanı sıra Kuzey Irak’ta çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunduk. Van heyeti olarak ikili ilişkilerin artırılması yönünde bir takım görüşmeler gerçekleştirdik. İnşallah olumlu sonuçlar elde ederiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Van’ın gelişmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.