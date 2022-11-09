Van’da 2011 yılında meydana gelen depremlerde kahramanlık örneği gösteren AFAD personeli Taner Eltutan, üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen o acı günleri unutamadığını söyledi.

Van’da 2011 yılında meydana gelen depremlerde kahramanlık örneği gösteren AFAD personeli Taner Eltutan, üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen o acı günleri unutamadığını söyledi.

Van’da 23 Eylül 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılırken, aradan geçen 18 günün ardından bu kez 9 Kasım 2011 tarihinde 5,6 şiddetinde ikinci bir depremle sarsılmıştı. Aradan geçen 11 yılın ardından hala o günü unutamayan Eltutan, depremlerde AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri olarak görev yapıyordu. Hem Van’da hem de Erciş ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması yürütmüş Ertutan, ekibiyle birlikte çok sayıda canı enkaz altında çıkarmıştı. Depremde canlı çıkarılan her bir vatandaş için sevinç gözyaşlarına boğulduklarını anlatan deprem kahramanı Eltutan, hayatını kaybedenler için de büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

“Sabaha kadar kurtarma faaliyetlerimizi sürdürmüştük”

İHA muhabirine konuşan AFAD Eğitim Uzmanı Taner Eltutan, insanların 7,2 büyüklüğündeki depremin etkisinden çıkarak evlerine geçmeye başladığını, ancak 9 Kasım tarihide ikinci bir depremin meydana geldiğini belirtti. Kendisinin deprem sırasında evde olduğunu, çocuklarını ve eşini ailesine bırakarak enkazda kalanların yardımına koştuğunu ifade eden Eltutan, “Sahada arama kurtarma faaliyetlerine başladık. İlk etapta Aslan Otelinde çalışma başlattık. Burada yaralanan ve hayatını kaybedenler vardı. Daha sonra ise Bayram Otelindeki çalışmalara destek verdik. O dönemde AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri olarak görev yapıyordum. O gece sabaha kadar kurtarma faaliyetlerimizi sürdürmüştük” dedi.

“O günler çok kötüydü”

Canlı kurtulan her bir vatandaş için sevinç gözyaşlarına boğulduklarını dile getiren Eltutan, “Ancak enkaz altında kalarak hayatını kaybedenler bizleri duygusal açıdan etkiliyordu. Temennimiz ne ilimiz ne ülkemiz ne de dünyanın herhangi bir yerinde bu tip afetler yaşanmasın. Bu afetleri yaşayanlar bunun acısını ömür boyu unutamıyor. Bizler enkazda çalışanlar olarak o insanların acısını yakından gördük. Bu işe meslek olarak baksanız bile, enkaz altında kalmış yaralı veya vefat edenlerle empati kuruyorsunuz. Onu bir yakınınıza veya sevdiğinize benzetiyorsunuz. Bu da duygusal anlamda ciddi yıpranmalara sebep oluyor” diye konuştu.

“Dünya literatüründe büyük bir başarıdır”

Meydana gelen her iki depremde AFAD ekipleri olarak büyük işler yaptıklarını ifade eden Eltutan, dünya literatüründe büyük bir başarı olan 252 vatandaşı da enkaz altında canlı olarak kurtarmayı başardıklarını kaydetti.