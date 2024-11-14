Van’ın Erciş ilçesinde 2011 yılında yaşanan depremde kısmen yıkılan ve üzerinde hükümdarlık simgeleri bulunan 600 yıllık Kara Yusuf Paşa Kümbeti’nde 1 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Erciş’e yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çatakdibi Mahallesi’nde bulunan 600 yıllık kümbetin restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık bir yıl önce proje hazırlanıp ihalesi yapılarak çalışmalara başlanılmıştı. Son aşamaya gelinen kümbette Van Valisi Ozan Balcı ve beraberindeki heyetle birlikte incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Van Valisi Ozan Balcı, “Van’ımız; doğasıyla, tarihiyle, kültürüyle ülkemizin en önemli zenginliklerini içeren bir ilimiz. Biz doğanın korunmasına, kültürel varlıkların korunmasına, tarihi eserlerin korunmasına da özel gayret gösteriyoruz. Tarihi zenginliklerimiz çok, bugün de Erciş’teyiz. Yaklaşık 15. yüzyıla ait bir eser var. Halk arasında Zortul Kümbeti olarak adlandırılan kümbetimiz, depremden sonra yıkılmıştı. Van Koruma Kurulumuzun kararıyla bu taşlar muhafaza altına alınmıştı. Biz de valilik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla restorasyon projemizi uygulamaya başladı. İhale ettik. Yüzde 90 seviyesine getirdik. Böylece güzel bir eserimizi korumuş olduk. Hatta şöyle güzel bir taraf var, üstünde kemer şeklinde Ayetel Kürsi var. Arkadaşlara sordum hepsini o kadar güzel intizamlı korumuşlar. 4 tane taş eksikti dediler. Oradaki bir sürü taştan yaklaşık 40 tane taş var. 36 tanesi en azından korunmuş, memleketi ve milleti sevmek vatan topraklarıyla beraber sevmektir. Biz memleketimizi, milletimizi seven insanlar olarak bu coğrafyanın çocukları olarak ekip arkadaşlarımızla beraber kültürümüze, tarihimize sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Görüldüğü gibi çok güzel bir eser oldu. Kara Yusuf Kümbeti memleketimize, Van’ımıza, Erciş’imize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Kümbetin restorasyonunu inceleyen Van Valisi Ozan Balcı’ya Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu da eşlik etti.