Van Defterdarı Murtaza Kamar, 6’ncı kitabı olan ‘Keşkeden Önce 3’ kitabını çıkarttı.

Van Defterdarı Murtaza Kamar, 6’ncı kitabı olan ‘Keşkeden Önce 3’ kitabını çıkarttı.

Van Defterdarı Murtaza Kamar, 176 sayfadan oluşan ‘Keşkeden Önce 3’ isimli kitabını çıkarttı. Kitabıyla ilgili açıklamada bulunan Kamar, birçok ayette ‘Keşke bilseler’ sözünün geçtiğini belirterek, “Yüce Allah ‘İnfitar Suresi’nde, ‘Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?’ diye soruyor. Evet, bizi ne aldattı? Kibrimiz mi, tevazuyu elden bırakmamız mı? Yine yüce Allah birçok ayette ‘Keşke bilseler!’ ifadesiyle bizi uyarıyor. Rabbim bizleri ‘Keşke bilseler’ sözünü unutturacak bir yaşamdan korusun” dedi.

İnsan yaşamının görünüşte uzun fakat hakikatte oldukça kısa bir süreç olduğuna değinen Kamar, “Bu sürecin sağlıklı ve huzurlu geçmesine katkı sunacak değerlerden en önemlisi de ‘keşke’lerin azlığıdır. ‘Keşke’ sözü, bir pişmanlık ifade eder. Keşke’leri azaltacak en önemli rehber ise tecrübelerdir. İşte bu kitap; gerek okumalarından edindiği, gerekse yaşam tecrübelerinden çıkardığı dersleri içeren ve okurun takdir ve istifadesine sunulan bir dizi makaleden oluşuyor” ifadelerini kullandı.