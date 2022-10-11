Van Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ve yatağa bağımlı 2 vatandaşa hasta yatağı hediye etti.

Van Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi ve yatağa bağımlı 2 vatandaşa hasta yatağı hediye etti.

Van Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu çerçevede Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca ihtiyaç sahibi olan 2 vatandaşa hasta yatağı yardımı yapıldı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatıyla başlatılan “Sosyal Destek Hızır Van “ projesi üzerinden Van Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşan yatağa bağımlı vatandaşlar hasta yatağı talebinde bulundu. Taleplerine kısa sürede karşılık veren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, İpekyolu İlçesine bağlı Karşıyaka ve Serhat Mahallelerinde oturan vatandaşların yataklarını evlerine götürerek, teslim etti. Van Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden hasta yakınları, “Hasta yatakları hastalarımızın yaşam konforu için önemlidir. Bize bu hizmeti sağlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.