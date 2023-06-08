Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan mezarlıklarda bakım, onarım ve ot temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda yabani otların uzamasıyla birlikte temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kent genelinde bulunan Akköprü, Garipler, Şabaniye, Eskişehir, Selimbey, Doğu, Seyrantepe, Hacıbekir, Yenimahalle, İskele, Yalımerez, Şahbağı, ve Süphan mezarlık alanlarında yabani ot ve kuruyan ağaç dallarından arındırıyor. Ayrıca 20 kişilik ekip, mezarlık çevresindeki koruma duvarları, kuruyan ağaçların kesimi, ağaç budama, güllerin budanması, yeni ağaç dikimi, sökülen parke taşları, çeşmeler ve banklarda bakım ve onarımdan geçiriyor. Mezarlıklarda bakım onarım ve temizlik çalışmaları yıl boyunca rutin olarak devam edecek.