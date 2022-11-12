Van Yerel Amatör A Grubu’nda mücadele eden Van Büyükşehir Belediyesi Futbol takımı, 2022-2023 sezonunda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sezonun 5. maçında İŞGEM Semt sahasında Yolspor ile karşılaşan kırmızı siyahlılar, kontrollü başladığı mücadeleden Alper Kahraman, Efe Başıbüyük, Alper Cavuk ve Navid Ebadi’nin ayağından bulduğu golleriyle galip geldi. Yolspor’un tek golü skoru değiştirmeye yetmeyince Kırmızı siyahlılar sahadan 4-1’lik skorla ayrıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Spor kulübü amatör futbol takımı, mücadele ettiği yerel amatör liginin beşinci maçında Van Yolspor’u 4-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü.

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