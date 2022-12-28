Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, U-16 Yerel Ligi 2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp U-16 Türkiye finallerinde Van’ı temsil edecek.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, U-16 Yerel Ligi 2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp U-16 Türkiye finallerinde Van’ı temsil edecek.

2022 Futbol Sezonu U-16 Ligi, Van’da 2 gruptan oluşan 12 takımın katılımıyla 19 Ekim’de başladı. Grup ve yarı final müsabakaları sonunda finale kalan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Gençlik İl Müdürlüğü Spor Kulübü final maçında karşı karşıya geldi. İŞGEM Semt Sahasında oynanan mücadelenin normal süresi her iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı. Penaltı atışlarında 3-2 galip gelen Van Büyükşehir Belediyespor, U-16 Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak kupanın sahibi oldu.

Şampiyonluk kupasını Futbol Federasyonu Van İl Temsilcisi Taner Coşkun’un elinden alan kırmızı-siyahlılar, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihlerde U-16 Türkiye finallerinde Van’ı temsil edeceği belirtildi.