Van Büyükşehir Belediyespor U-16 Futbol Takımı, 4 kulübün yer aldığı Sivas Türkiye Şampiyonasından namağlup ayrılarak son 4 takım arasına girdi.

Türkiye Futbol Federasyonu U-16 yerel Ligi’nde il şampiyonu, Muş bölge şampiyonasın 1. kadem maçlarında namağlup bölge şampiyonu olan Van Büyükşehir Belediyespor U-16 Futbol Takımı, Sivas’ta düzenlenen 2. kademe çeyrek final maçlarından da namağlup ayrılarak Türkiye şampiyonasında adını son dört takım arasına yazdırdı.

Şırnak İdmanyurdu Spor Kulübü, Mersin Yenişehir İdmanyurdu Spor Kulübü ve Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübünün yer aldığı 4. grupta bulunan Van temsilcisi, turnuvanın ilk maçında Mersin Yenişehir İdmanyurdu ile 1-1 berabere kaldı. 2. maçında Elazığ İl Özel İdaresi Spor kulübü ile karşılaşan kırmızı-siyahlılar, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Turnuvanın son maçında Şırnak İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaşan Van Büyükşehir Belediyespor, sahadan 4-2’lik galibiyetle ayrıldı.

Mersin Yenişehir İdmanyurdu Spor Kulübü ve Van Büyükşehir Belediyespor Kulübünün 7 puanlık eşitliğiyle sonuçlanan turnuvada iki takım penaltı atışlarına geçti.

Penaltı atışlarında Mersin Yenişehir İdmanyurdunu 4-3 mağlup eden Van Büyükşehir Belediyespor, Türkiye şampiyonasında son 4’e kaldı.

Van’ın yerel lig futbol tarihinde daha önce tüm yaş gruplarında sadece 2 kez katılım başarısı yaşanan Türkiye şampiyonası son 4 mücadelelerine kırmızı siyahlılar 3. takım olarak ismini yazdırdı.

Takım başarısının altında inanç ve azmin yattığını ifade eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, Türkiye’de son 4 kulüp arasında yer almanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Gençlerin şampiyonada Van’ı en iyi şekilde temsil edeceklerini de söyleyen Sevinç, spora ve sporcuya olan desteğinden ötürü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’ya ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel’e teşekkür etti.

Son 4 takım takviminin önümüzdeki günlerde çekilen kuranın ardından belirleneceği bildirildi.