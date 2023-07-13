Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig’de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, dış transferde geçen sezon Trabzonspor’da forma giyen Aycan Arda ve iç transferde de 4 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Play-Off hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar önümüzdeki ay yapılacak olan 2. Lige yükselme maçları öncesinde kadrosunu güçlendiriyor. Ekip, iç ve dış transferde önemli isimlerle anlaştı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, kulüp yöneticisi Ruşen Alpaslan ve teknik sorumlular katıldı. Dış transferde, daha önce de kırmızı-siyahlı formayı giymiş ve geçen sezonu Trabzonspor Kadın Futbol Takımında tamamlayan Aycan Arda’yı yeniden renklerine bağlayan Van Büyükşehir Belediyespor, iç transferde kadın futbolunun tecrübeli ismi Ceylan Tatar’ın yanı sıra tecrübeli eldiven Azra Hanım Güler ile genç yetenekler Hayriye Tomris ve Öznur Çetin ile yola devam kararı aldı.

Karşılıklı imzaların atıldığı törende konuşan Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, anlaşmaya vardıkları kadın sporculara yeni sezonda başarı dileğinde bulunarak, takımın önümüzdeki ay yapılacak olan 2. Lige yükselme maçlarında kenti en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını söyledi.