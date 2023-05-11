Van Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden kent zararlılarına karşı mücadelesini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere kentteki bataklık ve sazlık alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor. Nisan ayından bu yana yapılan çalışmalarla sinek ve haşere popülasyonunda ciddi bir azalma meydana geldi. 29 araç ve 70 personelle yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Son yıllarda yapılan başarılı çalışmalarla vatandaşlara rahat bir nefes aldıran büyükşehir belediyesi, kent genelindeki ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.