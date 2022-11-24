Van Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı birimlerde istihdam edilmek üzere alınacak olan 150 mevsimlik işçinin kurası noter huzurunda çekildi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı birimlerde istihdam edilmek üzere alınacak olan 150 mevsimlik işçinin kurası noter huzurunda çekildi.

Personel alımlarını şeffaflık ve liyakat esaslarına göre yapan Van Büyükşehir Belediyesi, iştiraki şirketlerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde mevsimlik (5 ay 29 gün) olarak çalıştırılacak olan 150 işçi için Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinin konferans salonunda kura çekimi gerçekleştirdi. 5 farklı daire başkanlığı bünyesine alınacak personel için 14 kategoride çekilen kuralar, belediyenin resmi Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Toplam 3 bin 224 kişi ilana başvuru yaparken, başvurusu kabul edilen 2 bin 227 kişi kuraya dahil oldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 3 işçinin alınacağı sulama sitemleri montaj işçisi kategorisinde başvuru az olduğu için başvurusu kabul edilen 2 kişi kuraya dahil edilmeden alınırken, 1 kişinin alınacağı dozer operatörlüğü için ise başvuru şartlarını taşıyan aday olmadığı için alım yapılmadı.

Öte yandan, Van Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ihtiyacına binaen 8 erkek ve 2 kadın özel güvenlik görevlisi de ilgili kategorilerde başvurusu kabul edilen adaylar arasında kurayla belirlendi.

Kura çekiminin hayırlı olmasını dileyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, kuraların tamamen şeffaf bir şekilde, kameralar önünde ve noter huzurunda gerçekleştiğini ifade etti. Van 1. Noteri Mustafa Delat tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren kura sonucunda isimleri çıkan adayların listesi de kısa süre içinde Van Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinin duyurular kısmında yayınlanacağı belirtildi.