Van Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı birimlerde istihdam edilmek üzere alınacak olan 234 mevsimlik işçinin (5 ay 29 gün) kurası noter huzurunda çekildi.

Personel alımlarında şeffaflık ve liyakat esaslarına göre hareket eden Van Büyükşehir Belediyesi, BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bünyesinde mevsimlik (5 ay 29 gün) olarak çalıştırılacak olan 234 işçi için Van Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kura çekimi gerçekleştirdi. 8 farklı daire başkanlığı bünyesine alınacak olan işçiler için 15 kategoride çekilen kuralar, belediyenin resmi Youtube, Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Toplam 3 bin 114 kişi ilana başvuru yaparken, başvurusu kabul edilen bin 607 kişi kuraya dahil oldu. 12 adet kadro pozisyonuna talep edilen sayı kadarı veya aşağısında başvuru yapıldığı için noter kurasına dahil edilmeden alınırken, Gevaş ilçesi beko loder operatörü, Özalp ilçesi ekskavatör operatörü, Çaldıran ilçesi kamyon şoförü, Bahçesaray ilçesi loder operatörü ve Çatak ilçesi loder operatörü için kriterleri taşıyan başvuru yapılmadığı için ise alım yapılmadı.

Kura çekiminin hayırlı olmasını dileyen Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin, her zaman olduğu gibi kuraların tamamen şeffaf bir şekilde, kameralar önünde ve noter huzurunda gerçekleştiğini söyledi. Van 1. Noteri tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren kura sonucunda isimleri çıkan adayların listesi ise Van Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinin duyurular kısmında yayınlanacağı bildirildi.