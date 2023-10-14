Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro gösterileri, ‘Cimri’ isimli oyun ile devam etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için başlatmış olduğu ücretsiz tiyatro günlerine devam ediyor. Her hafta bir birinden güzel etkinlikleri Vanlılar ile buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, bu hafta sonu da yetişkinlere yönelik tiyatro oyunu düzenledi. Ünlü Fransız Komedi Yazarı Moliêre tarafından yazılan ‘Cimri’ isimli tiyatro oyunu, Hacıbekir Kültür Merkezinde ücretsiz olarak izleyicisi ile buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği oyun büyük bir beğeni alırken, gösterimin ardından vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.