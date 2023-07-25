Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı numarataj çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, sağlıklı bir kent, adres envanteri oluşturulması ve kentleşmenin takibinin sağlanması için il genelinde cadde ve sokaklarda numarataj çalışmasını sürdürüyor. Yürütülen çalışma sayesinde Van’daki tüm cadde ve sokaklar numaralandırılarak elde edilen veriler mekânsal adres kayıt sistemine işlendi. Daha önce kayıt altına alınmış olmasına rağmen levhaları olmayan cadde ve sokakların levhaları yenilenerek, bu adreslere daha rahat ulaşılması sağlanıyor.

Çalışma çerçevesinde İpekyolu ilçesine bağlı Alipaşa, Vali Mithat Bey, Şerefiye, Serhat, Cumhuriyet, Bahçıvan, Hafıziye, Halilağa, Seyit Fehim Arvasi, Cevdet Paşa mahallelerine 450 adet duvar tabelası, direk ve direk tipi tabela montajı gerçekleştirildi. Edremit ilçesi Memur-Sen TOKİ, Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ) konutlarına ise 93 adet duvar tabelası, direk ve direk tipi tabela montajı gerçekleştirilecek.

Uygulama ile vatandaşların kamu tarafından verilen hizmetlere daha hızlı ulaşımı sağlanırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde hizmet veren her türlü işletmeninde adres bilgisine daha hızlı ve sağlıklı ulaşması hedefleniyor.