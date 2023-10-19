Van Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nde kentte görev yapan muhtarlar için Kocaeli Parkı’nda bulunan sosyal tesislerde program düzenledi. Programa vali yardımcıları Murat Yayabaşı ve Adem Balkanlıoğlu, Muhtarlıklar Daire Başkanı Orhan Gülaçar ve muhtarlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, muhtarları devletin temsilcisi olarak gördüklerini ve çok önemsediklerini söyledi. Muhtarların halkın sorun ve taleplerini ulaştırma konusunda vatandaşın sesi olduğunu vurgulayan Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı “Bugün burada sizlerle olmaktan çok mutluyum. Halkın hizmetinde fedakarca çalışan siz değerli muhtarların gününü kutluyorum. Biz idareciler olarak da her zaman sizin yanınızdayız. Sizler halkımıza ulaşmamız noktasında aracılık yapıyorsunuz. Tekrar programımıza katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

Programa katılan muhtarlar ise kendilerini unutmayan Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Programın sonunda muhtarlara çeşitli hediyeler takdim edildi.