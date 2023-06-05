Van Büyükşehir Belediyesi cep telefonu mobil uygulamasını vatandaşların hizmetine sundu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak adına birçok yeni çalışmayı hayata geçirdikleri belirtilerek, “Büyükşehir belediyesi tüm dijital hizmetleri de tek çatı altında topladı. Günlük hayata büyük kolaylık sağlayacak olan mobil uygulama, Apple Store ve Google Play Store’a yüklendi. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sıfır maliyetle geliştirilen uygulama Android telefonlar için Google PlayStore, Apple telefonlar için AppStore mobil marketlerde ‘Van Büyükşehir Belediyesi’ adında yapılacak aramalar sonucunda telefon ve tabletlere ücretsiz olarak indiriliyor. İndirilecek olan uygulama ile vatandaşlar; büyükşehir belediyesinin duyurularına, haberlerine anlık olarak ulaşabilirken yine uygulama üzerinden otobüs saatlerine, taziye bilgilerine bakabilir, şikâyet ve talepler için beyaz masaya başvuruda bulunabilecek. Apple telefonlar için indirme bağlantısı https://apps.apple.com/us/app/van-b%C3%BCy%C3%BCk%C5%9Fehir-belediyesi/id6446270521

Andorid telefonlar için indirme bağlantısı https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vanbuyuksehirbel’dir” denildi.