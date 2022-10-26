Van Büyükşehir Belediyesi, ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ etkinlikleri çerçevesinde bilinçlendirme semineri düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ etkinlikleri çerçevesinde bilinçlendirme semineri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Van YYÜ işbirliğinde Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminer, açılış konuşmaları ile başladı. Seminerde; meme kanseri bulguları, meme hastalıklarında radyolojik görüntüleme, meme kanserine onkoloji yaklaşım, meme kanserinde psikolojik boyutta farkındalık ve 1. basamak meme kanserleri ile ilgili sunumlar yapıldı.

Kadınların ilgi gösterdiği seminer, konuşmaların ardından yapılan sergi gezisi ile sona erdi.

Seminere Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.