Van Büyükşehir Belediyesinin ‘365 Van Gelişim ve Kalkınma Planı’ etkinlikleri çerçevesinde Korn/Ferry Şirketi Türkiye Başkanı ve Yöneticisi Şerif Kaynar, liderlik konulu konferans verdi.

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘365 Van Gelişim ve Kalkınma Planı’ etkinlikleri çerçevesinde Korn/Ferry Şirketi Türkiye Başkanı ve Yöneticisi Şerif Kaynar, liderlik konulu konferans verdi.

Van Büyükşehir Belediyesinin gençlerin gelişimine katkı sunmak için düzenlediği kişisel gelişim konferansları devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, ‘365 Van Gelişim ve Kalkınma Planı’ etkinlikleri çerçevesinde Korn Ferry Türkiye Başkanı ünlü "beyin avcısı" Şerif Kaynar, girişimci ve gençlerle bir araya gelerek "Başarının 12 Sihirli Anahtarı" isimli konferans verdi.

Konferansta Kaynar, katılımcılara iş hayatında liderlik, iş hayatında karşılaşılacak problemler ve çözümleri, başarı için yapılması gerekenler, başarının sırları konularında bilgiler vererek 22 yıldır yaptığı beyin avcılığında edindiği tecrübeleri aktardı.

Konferansın sonunda Vali Ozan Balcı, Kaynar ve eşine katılımlarından dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Edremit ilçesindeki Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinin konferans salonunda düzenlenen konferansa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, kurum amirleri ve gençler katıldı.