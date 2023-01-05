Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında kırsal kesimlerde çiftçilere yönelik birçok hizmeti hayata geçirdi. Tamamlanan projelerle tarım ve hayvancılığa 2022 yılı içerisinde yaklaşık 113 milyon TL yatırım yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında kırsal kesimlerde çiftçilere yönelik birçok hizmeti hayata geçirdi. Tamamlanan projelerle tarım ve hayvancılığa 2022 yılı içerisinde yaklaşık 113 milyon TL yatırım yapıldı.

Van’da tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalarla çiftçilerin yüzünü güldüren Van Büyükşehir Belediyesi, verimliliği arttırmak için yoğun bir çalışma yılı geçirdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatları doğrultusunda tarım ve hayvancılık alanında önemli projeleri hayata geçiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; sulama kanalı, hayvan içme suyu amaçlı sondaj çalışması, güneş enerji sistemli terfi merkezleri, sulama, gölet temizliği, arazi yolu, beton ve sac sıvat projeleri, koruge ve kangal boru çalışmalarıyla 2022 yılını dolu dolu geçirdi. Ayrıca ceviz fidanı, arpa ve buğday dağıtımı ile de üretime katkı sunan Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinde de bıttım ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi projesini de 2022 yılı içerisinde sürdürdü.

37 bin dekar alan suyla buluşturuldu

Yürüttüğü sulama kanalı projeleriyle 15 mahallede 68 kilometre sulama kanalı ve 2 adet sulama göleti inşa eden Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, toplamda 37 bin dekar alana suyun ulaşmasını sağladı.

Atıl durumdaki sulama kanalı ve göletler kullanıma elverişli hale getirildi

Kırsal kesimlerde atıl durumlarda bulunan mevcut sulama kanalı ve göletlerde de çalışma yapan büyükşehir belediyesi, 2 bin 100 kilometre kanal ve bin 50 adet göleti temizleyerek yeniden çiftçinin kullanımına sundu.

600 bin hayvan temiz suya kavuştu

Türkiye’nin en çok küçükbaş hayvan nüfusuna sahip olan Van’da, hayvanların içme suyu ihtiyacının karşılanması için de çalışmalarını yürüten büyükşehir, 63 mahallede hayvan içme suyu amaçlı sondaj çalışması yürütürken, 6 ilçede güneş enerji sistemli 17 adet terfi merkezinin kurulumu tamamlandı. 13 ilçede 3 bin beton 500 de sac sıvat dağıtımı yapan ekipler, yıl genelinde 200 bin metre kangal ve 26 bin metre koruge boruyu çiftçilere teslim etti.

Çiftçilere destek 2022 yılında da sürdü

Yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan yerli tohum atağı bünyesinde yüzde 87 hibe ile 29 bin ceviz fidanı Bahçesaray ilçesinde, yüzde 50 hibe ile 10 bin adet ceviz fidanı da merkezde çiftçilere teslim edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ortak yürütülen çiftçilere destek projesiyle de 2 milyon 34 bin 990 ton buğday ve 851 bin 700 ton arpa tohumu yüzde 75 hibe ile çiftçilere verildi. Arıcılığa yönelik de proje geliştiren kırsal hizmetler daire başkanlığı, 384 çiftçiye 30 bin adet arılı kovanda organik solüsyon dağıtırken, parazitlerin yayılmasının önüne geçildi. 50 çiftçiden numune alan ekipler, 400 arıcıya da maske ve arıcı eldiveni dağıttı. Yine aynı yıl içerisinde üniversite yerleşkesine 1 adet sera kurulumu yapıldı.

2022 yılı içerisinde yürütülen projelerin toplam maliyeti 113 milyon TL olurken, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik 2023 yılında da çalışmaların devam edileceği belirtildi.