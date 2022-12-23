2 oturum şeklinde gerçekleştirilen seminere genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Eğitim semineri karşılıklı görüş alışverişi ve katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

Seminerde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, kurumların faydasına olan bu tür çalışmaları önemsediklerini belirtti.

2022 yılı hizmet içi eğitim programı çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde; etkili iletişim, kurumsal temsil ve protokol kuralları konularında bilgilendirme yapıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinesinde Özel Eğitimci Nezahat Eren tarafından verilen seminer, sunumlar eşliğinde gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile birlikte hizmet içi eğitim programları çerçevesinde belediyenin yönetimine yönelik eğitim semineri verdi.

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