Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi bünyesinde akademisyen Dr. Ömer Demirbağ gençlerle buluşacak.

Çocuk ve gençlerin kültürel ve sportif yönlerinin gelişimi için birçok yeni projeyi hayata geçiren Van Büyükşehir Belediyesi, ünlü ressam, şair, yazar ve sanatçıları gençlerle buluşturmaya devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın himayelerinde başlatılan Akademi Van Projesi bünyesinde Dr. Ömer Demirbağ “Edebiyat ve Hayat” konusu üzerinde 22 Mart Çarşamba günü saat 13.30’da Van İpekyolu Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelecek.

Söyleşi şeklinde yapılacak olan programda, akademisyen Dr. Ömer Demirbağ gençlere tecrübe ve bilgilerini aktaracak.