Van Büyükşehir Belediyesi ile Van İl Müftülüğü, 10 Ağustos’ta “Yaz Kur’an Kursları Çocuk Şenliği” etkinliği düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi ile Van İl Müftülüğü, 10 Ağustos’ta “Yaz Kur’an Kursları Çocuk Şenliği” etkinliği düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının katkılarıyla İl Müftülüğü organizesinde yaz Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler için çocuk şenliği yapılacak. 10 Ağustos saat 09.00’da Van Kalesi Atatürk Kültür Parkında yapılacak olan şenliğe Van İl Müftülüğü bünyesindeki Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenciler ile tüm çocuklar katılabilecek.

Şenlikte çocuklara yönelik ilahi konserleri, illüzyon gösterileri ve tiyatro oyunları sahnelenecek. Etkinliklere herkesin davetli olduğu bildirildi.