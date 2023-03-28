Van Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında olumsuz hava şartları ve çevre ile alakalı faktörlerden dolayı yıpranan yol, kaldırım ve refüjlerde bakım onarım çalışması başlattı.

Van’da havaların ısınması ile birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, olumsuz hava şartları, kar yağışı, don ve tuzlama çalışmalarından dolayı yıpranan yol, kaldırım ve refüj gibi alanları onarıyor. Büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında bulunan cadde ve mahalle yollarında ayrıca yama çalışmaları da yapılıyor.

Ekipler kent merkezinde Cumhuriyet, Hacıbekir, İkinisan, Fevzi Çakmak, İskele, Veysel Karani, Gölbaşı ve Eski Erzurum caddeleri başta olmak üzere 10’larca noktada kaldırım ve yol onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Kırsalda mahalle yollarında da aralıksız çalışan ekipler, Gevaş ilçesi Dokuzağaç, Kazanç ve Yemişlik mahalleleri, Gürpınar ilçesi Yoldüştü Mahallesi, Çatak ilçesi Uzuntekne grup mahalle yolu, Erciş ilçesi Tekevler, Alkanat, Kozluca mahalleleri, Özalp ilçesi Yukarı Balçıklı, Aşağı Balçıklı ve Yumruklu mahalleleri, Saray ilçesi Beyarslan Mahallesi ile Çaldıran ilçesi Alikele Mahallesi gibi çok sayıda kırsal mahalle ve mezra yollarında genişletme, reglaj ve yol bakım çalışması yürütüyor.