Van Büyükşehir Belediyesi, kırsalda başlattığı tarımsal arazi yolu ve mahalle yollarındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, sezon başından itibaren 13 ilçedeki kırsal mahalle ve arazi yollarından hummalı bir çalışma yürütüyor. Özellikle çiftçilerin tarımsal arazilerine ulaşmaları için yoğun bir çalışma yürüten ekipler, kırsal mahalle yollarını da daha konforlu ve güvenli hale getirmek için aralıksız bir şekilde çalışıyor. Mahalle yollarında stabilize, iyileştirme, altyapı, menfez çalışması yapan ekipler, arazi yollarında ise ham yol, genişletme, reglaj gibi çalışmalar yürütüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, belediyenin idari işgücüyle yürütülen çalışmalar bünyesinde Gürpınar ilçesi Akdoğu, Ongün ve Örmeli mahallelerinde arazi yolu yapılırken, Hoşap, Yedisalkım Alnıak, Çatakdibi, Tutmaç ve Tepegören mahallelerinde ise yol onarım çalışmaları yürütülüyor. Ekipler, Özalp ilçesi Aşağı Akçagöller, Kalecik, Hacı Kışlak mahalleleri, Saray ilçesi İslamköy mezrası, Gevaş ilçesi Sahil yolu dolgu çalışması, Derebey, Selimiye, Dilimli mahalleleri, Erciş ilçesi Çubuklu, Pay, Çelebibağı ve Kozluca mahalleleri, Muradiye ilçesi Topuzarpa Mahallesi, Bahçesaray Kaşıkçılar, Altındere ve Yaşlıkavak mahalleleri, Başkale ilçesi Gelenler, Kırbalı, Yavrucak ve Albayrak mahalleleri, Çaldıran ilçesi Beydoğan ve Aşağı Gülderen mahalleleri, Tuşba ilçesi Mollakasım ve Ayanıs mahalleleri başta olmak üzere 10’larca noktadaki arazi ve mahalle yollarında çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; Sahil Yolu, Edremit Elmalık Yolu, Edremit TOKİ Yolu gibi kentin merkez ilçelerindeki çalışmalarını da sürdürüyor.