Van Büyükşehir Belediyesinin ’Aile Okulu Başlıyor’ projesi bünyesinde İlahiyatçı-Eğitimci Yazar Ahmet Bulut bir konferans verdi.

Van Büyükşehir Belediyesinin ’Aile Okulu Başlıyor’ projesi bünyesinde İlahiyatçı-Eğitimci Yazar Ahmet Bulut bir konferans verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın, genç ve çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitici konferans ve seminerler devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Van İl Müftülüğü işbirliğiyle Evliya Çelebi Uygulama Otelinde ’Aile Okulu Başlıyor’ projesi bünyesinde İlahiyatçı-Eğitimci Yazar Ahmet Bulut tarafından konferans verildi.

Konferans, Edremit Ömer Azmi Efendi Camii İmamı Recep Bakır’nın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık’ın konuşmasının ardından İlahiyatçı-Eğitimci Yazar Ahmet Bulut katılımcılara aile, ailede iletişim, çocuk yetiştirmenin önemi ve aile iletişiminin temel faktörleri konusunda bilgiler verip Peygamber Efendimiz ve sahabelerin ailelerinden örnekler verdi.

Konferansın sonunda Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, katılımlarından dolayı Bulut’a teşekkür ederek tablo hediye etti.

Konferansa Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, ilçe müftüleri, imamlar ve vatandaşlar katıldı.