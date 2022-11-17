Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ‘Aile içi iletişim’ semineri düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ‘Aile içi iletişim’ semineri düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Kadın Ve Aile hizmetleri Dairesi Başkanlığınca kadınlara yönelik aile içi iletişim semineri yapıldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen seminerde Sosyolog Mustafa Polat ve Mesut Turğut tarafından katılımcı kadınlara aile yakınlığı, etkin dinlemenin önemi, aile bireylerine yuva sıcaklığını hissettirmek ve çocuklarda özgüven gibi konularda çeşitli bilgiler verildi.

Kadınların ilgi gösterdiği seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.