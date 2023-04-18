Van Büyükşehir Belediyesi, düşük gelirli 10 engelli vatandaşa Ramazan Bayramı öncesinde tekerlekli sandalye hediye etti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve engelleri ortadan kaldırmak için var gücüyle çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, e-devlet kapısı ve bizzat başvuru yapan 6’sı çocuk 4’ü yetişkin olmak üzere 10 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye verildi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yapılan başvurular büyük bir titizlikle değerlendirilerek, ailelerin yerinde tespitleri yapılıyor. Yapılan tespitlerin ardından komisyona sunulan raporlarda özellikle gelir düzeyi düşük olan ailelere öncelik verilerek tekerlekli sandalye yardımı yapılıyor. Son olarak başvuru yapan 10 engelli vatandaşın başvuruları hızlıca değerlendirilerek, Ramazan Bayramı öncesi tekerlekli sandalyeleri teslim edildi.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler; büyük bir mutluluk yaşarken, engelli vatandaşlara her türlü desteği sağlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Van Büyükşehir Belediyesinin 2023 yılı içerisinde 22 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye ettiği bildirildi.