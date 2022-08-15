Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının altyapısını güçlendirmek ve muhtemel su taşkınlarına karşı kutubaks, menfez ve koruge boru çalışması yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle yollarının altyapısını güçlendirmek ve muhtemel su taşkınlarına karşı kutubaks, menfez ve koruge boru çalışması yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için var gücüyle çalışıyor. Bu çerçevede özellikle kırsal mahalle yollarında başlatılan çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca belediyenin idari işgücü ile yürütülen çalışmalarda Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi başta olmak üzere Gürpınar ilçesi Topyıldız grup yolu, İpekyolu ilçesi Bakraçlı Mahalle yolu, Edremit ilçesi Elmalık yolu, Özalp ilçesi Yukarı Ayazca yolu ve Saray ilçesi Kurucan Mahallesi yolunda kutubaks, menfez ve koruge boru çalışmaları yapılıyor.

Ekipler; Erciş, Çaldıran, Bahçesaray, Başkale, Gürpınar, Çatak ve Gevaş ilçesine bağlı mahalle yollarında genişletme, reglaj, stabilize, dolgu ve yarma çalışmalarını da sürdürüyor.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla kırsal mahalle yollarının altyapısı daha sağlıklı hale getirilirken, muhtemel sel ve su taşkınlara karşı da daha korunaklı hale getirilecek.