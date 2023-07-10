Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı mahalle ve tarımsal arazi yolu çalışmalarını sürdürüyor.

Sezon başından itibaren 13 ilçedeki mahalle ve tarımsal arazi yollarında hummalı bir çalışma yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, yolları daha konforlu hale getirmek ve çiftçilerin tarımsal arazilerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için aralıksız çalışıyor. Mahalle yollarında stabilize, iyileştirme, altyapı, menfez ve baks çalışmaları yapılırken, arazi yollarında ise ham yol, iyileştirme ve genişletme gibi çalışmalar yürütülüyor.

Tamamı Van Büyükşehir Belediyesinin idari işgücüyle yürütülen çalışmalar çerçevesinde Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler; Gürpınar ilçesi Savacık, Yoldüştü, Cevizalan, Yedisalkım, Hoşap, Üçgen, Arındı, Akbulut ve Öveçli mahalleleri, Edremit ilçesi Bakacık- Doğanlar- Ayazpınar grup yolu, DSİ ve TOKİ yeni yol çalışması, Özalp ilçesi Memetalan, Gültepe ve Çavuşlar mahalleleri, Saray ilçesi Koçbaşı, Karahisar, Kazlıgöl mahalleleri, Çaldıran ilçesi Yaykılıç, Direkli, Yukarı Sağmalı mahalleleri, Başkale ilçesi Oğulveren ve Örmeteş mahalleleri, Bahçesaray ilçesi Elmayaka, Kaşıkçılar, Yaylakonak mahalleleri, Muradiye Alkasnak, Açıkyol, Ünseli mahalleleri, Çatak ilçesi Sırmalı ve Narlı mahalleleri, Tuşba ilçesi Alaköy, Halkalı, Mollakasım ve Atmaca mahalleleri, Erciş ilçesi Tırmıklı, Ulupamir, Söğütlü ve Göze mahalleleri ile Gevaş ilçesi Dilmetaş, Yemişlik ve Yanıkçay mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalle ve arazi yolunda yoğun bir çalışma yürütüyor.

Ayrıca ekipler, merkez ilçelerdeki ana ve ara arterlerde yama, bakım ve onarım çalışmaları yürütürken, Sahil Yolu ve Edremit Elmalık Yolu’nda da çalışmalarını sürdürüyor.