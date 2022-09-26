Van Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında 4 adet gençlik merkezi kuruyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında 4 adet gençlik merkezi kuruyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla mahallelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanan merkezler, gençlerin sanatla buluşmalarını sağlayacak. Kentte gençlere yönelik yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin müzik, görsel sanatlar, meslek edinme eğitimlerini alabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yeni alanlar inşa ediyor. Proje çerçevesinde 2’si İpekyolu ilçesi 1’i Edremit ve 1’i Tuşba ilçesinde olmak üzere 4 adet yeni gençlik merkezi yapılıyor. Edremit ilçesi Süphan Mahallesi ve İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi’nde yapımına başlanan gençlik merkezlerinde çalışmalar sürerken, İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi TOKİ Yerleşkesi ve Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi Mustafa Kemal Ortaokulu civarında yapılacak olan merkezlerde ise çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. Yaklaşık olarak 750 metrekarelik alan üzerine inşa edilen gençlik merkezleri bünyesinde; müzik, görsel sanatlar ve meslek edinme kursları ile sosyal aktivitelerin yapılacağı alanlar olacak. Mahallerin ihtiyaçları göz önüne alınarak modern bir şekilde tasarlanan merkezler, gençlerin uğrak noktaları haline gelecek. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan merkezlerin sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.