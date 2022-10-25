Van Büyükşehir Belediyesi, düşük gelirli 13 engelli vatandaşa daha tekerlekli sandalye hediye etti.

Van Büyükşehir Belediyesi, düşük gelirli 13 engelli vatandaşa daha tekerlekli sandalye hediye etti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve engelleri ortadan kaldırmak için çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, e-devlet kapısı ve bizzat başvuru yapan 5’i çocuk, 8’i yetişkin 13 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye ulaştırdı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yapılan başvurular büyük bir titizlikle değerlendirilerek, ailelerin yerinde tespitleri yapılıyor. Yapılan tespitlerin ardından komisyona sunulan raporlarda özellikle gelir düzeyi düşük olan ailelere öncelik verilerek tekerlekli sandalye ve medikal malzeme yardımı yapılıyor. Son olarak da 13 engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesi ekipler tarafından evlerine götürülerek teslim edildi.

Tekerlekli sandalyelerini teslim alan aileler büyük bir mutluluk yaşarken, engelli vatandaşlara her türlü desteği sağlayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

Van Büyükşehir Belediyesince yıl içerisinde 27 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edilirken, ayrıca ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara medikal malzeme yardımı da sürüyor.