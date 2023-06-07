Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin ulaşım sorununa yönelik alımı yapılan 27 adet otobüs hizmete başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal yerleşkesinde düzenlenen otobüs tanıtım töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van için güzel bir hizmeti gerçekleştirdiklerini belirterek, “Vanlı hemşehrilerimizin ulaşımdaki zorlukları aşmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak için 27 tane otobüsümüzü belediyemize kazandırmış olduk. Bu araçlara yaklaşık 73 milyon TL harcadık. İnşallah bundan sonraki süreçte Vanlı hemşehrilerimize ulaşım hizmetlerini daha rahat, daha konforlu bir şekilde vereceğiz. Şoförlerimize kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyor, otobüslerimizin Van’ımıza, Vanlı hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Bütün araçların belediyenin öz kaynaklarıyla satın alındığını ifade eden Balcı, “Yaklaşık 73 milyon TL harcadık ama güzel bir hizmet oldu. Çünkü ulaşım önemli bir hizmet, belediyenin de alanları geniş. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek. Vanlı hemşehrilerimiz inşallah daha güzel yolculuklar yapacaklar. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.