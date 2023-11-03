Van Büyükşehir Belediyesi, Kürt edebiyatının önemli değerlerinden Ahmed-i Hani’nin tiyatroya uyarlanan eşsiz eseri Mem û Zîn oyununu sanatseverlerle buluşturuyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunmak için başlatmış olduğu ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor. Her hafta bir birinden güzel etkinlikleri Vanlılar ile buluşturan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 4 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’da Hacıbekir Kültür Merkezinde Kürt edebiyatçı-yazar Ahmed-i Hani’nin ölümsüz eseri Mem û Zîn’i tiyatro severlerle buluşturacak.

Ücretsiz sahnelenecek oyuna herkesin davetli olduğu bildirildi.