Van Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinleri kapsamında bir program düzenledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri için etkinlik düzenlendi. Eminpaşa Mahallesi Fidanlık Parkı’nda bulunan Kreş ve Gündüz Bakım Evinde düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler müzikler eşliğinde doyasıya eğlendi. Hep birlikte marş okuyan öğrenciler, mini bir dans gösterisi de yaptı.

Etkinlik, miniklerin fotoğraf çekimiyle sona erdi.