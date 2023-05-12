Van Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla program düzenleyerek kursiyer annelere çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Anneler Günü için program düzenledi. Kadın ve Aile Hizmetleri konferans salonunda düzenlenen programda yıl boyunca kurslarda eğitim gören kursiyer kadınlara daire başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verilerek günleri kutlandı.

Programda yapılan konuşmalarda Van Büyükşehir Belediyesi kurslarına katılan tüm kadıların Anneler Günü tebrik edilerek, “Yıl boyunca yan yana omuz omuza birçok güzel işe imza attığımız annelerimizin ve tüm anne adayı kursiyerlerimizin gününü kutluyoruz” denildi.

Yapılan programdan dolayı çok mutlu olduklarını belirten kadınlar ise Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.