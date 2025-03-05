Van Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte il genelindeki camilerde temizlik çalışması başlattı. 5 araç, 30 personel ile yürütülen temizlik çalışmaları, vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ramazan ayı süresince vatandaşların ibadetlerini daha temiz, sağlıklı ve ferah ortamda yürütmek adına çalışma başlattı. Camilerin halı, kapı, cam, kitaplık, avizeler ve ayakkabılıkları titizlikle temizleyen ekipler, abdesthaneleri de dezenfekte ediyor.

30 personel ile kent genelindeki tüm camilerde yürütülen hummalı temizlik çalışmaları vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor. Ekiplerin, camilerde yürüttüğü temizlik çalışmalarının Ramazan boyunca devam edeceği belirtildi.