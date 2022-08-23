Van Büyükşehir Belediyesinin "50 Bin Kadınımızı Van’ımızın Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Buluşturuyoruz" projesi devam ediyor. Proje bünyesinde bugüne kadar 35 bin kadına kentin tarihi ve ören yerlerini gezdiren büyükşehir belediyesi, hedeflediği sayının yaklaşık yüzde 75’ine ulaştı.

Van Büyükşehir Belediyesinin "50 Bin Kadınımızı Van’ımızın Tarihi ve Doğal Güzellikleriyle Buluşturuyoruz" projesi devam ediyor. Proje bünyesinde bugüne kadar 35 bin kadına kentin tarihi ve ören yerlerini gezdiren büyükşehir belediyesi, hedeflediği sayının yaklaşık yüzde 75’ine ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınları kentteki tarih ve doğal güzelliklerle buluşturmaya devam ediyor. 27 Haziran 2022’de Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından startı verilen ‘50 Bin Kadın Doğal ve Tarihi Güzellikleri Ziyaret Ediyor’ projesi ile şu ana kadar 35 bin kadın kentin tarihi ve ören yerlerini ziyaret etti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği proje bünyesinde eylül ayı sonuna kadar ise 50 bin kadının Tarihi Akdamar Adası, Çatak Kanisipi Şelalesi, Muradiye Şelalesi ve Ağrı Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’na götürülmesi hedefleniyor.

Gezilere katılmak isteyen kadınların www.vankadinaile.com adresi ile 0536 283 05 50 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.