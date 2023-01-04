Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim seminerlerini sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde Halk Sağlığı Uzmanı Nurhan Torun kadınlara hijyen eğitimi, üreme sağlığı ve cinsel sağlıkla ilgili bilgiler verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik “Hijyen, Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık” konulu eğitim semineri düzenledi.

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