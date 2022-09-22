Van Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde kırsal mahallelerdeki ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro oyunu etkinliği düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde kırsal mahallelerdeki ilkokul öğrencilerine yönelik tiyatro oyunu etkinliği düzenliyor.

Çocuk ve gençlerin gelişimine katkıda bulunmak için çeşitli sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Van Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde yapmış olduğu çalışmaları sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı yapmış olduğu projeyle kırsal mahallelerde tiyatroya gidemeyen ilkokul öğrencilerini sanatsal etkinliklerle buluşturuyor. Proje çerçevesinde Ağzıkara, Çalımlı, Erçek, Değirmenarkı ve Erçek Mehmetçik İlkokulunda eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci Ulaşım Dairesine Başkanlığına ait araçlarla Hacıbekir Kültür Merkezine getirildi. Çocuklar burada sergilenen “Abur Cubur Mahallesi” adlı tiyatro oyununu izledi.

Etkinliğe katılan çocuklar oyunu büyük beğeni ile izlerken, öğretmenler ise bu tür etkinliklerin çocukların gelişimi için büyük önem arz ettiğini belirtti. Tiyatro oyunlarının yıl boyunca yapılması gerektiğini dile getiren öğretmenler, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Tiyatro etkinlikleri 2022-2023 eğitim, öğretim dönemi boyunca devam edecek.